Attenzione nei supermercati, snack ritirati per serio rischio

Un nuovo richiamo è avvenuto all’interno dei supermercati. Se prima si parlava di Salmonella, oggi invece sono stati ritirati snack per un alto rischio allergeni. Il RASFF rende nota la notizia del richiamo alimentare. Il Sistema di Allerta Rapido Europeo per la Sicurezza di Alimenti e Mangimi notifica ogni giorno delle irregolarità di vario tipo in prodotti alimentari che vengono commercializzati su tutto il territorio dell’Unione Europea. Questa volta è toccato a due snack prodotti dalla stessa azienda, e commercializzati con il medesimo marchio. Lo stabilimento di produzione ha sede a Sofia, in Bulgaria.

Snack ritirati, alto rischio allergeni