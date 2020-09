Tu si que vales, non era mai successo prima. Caos a Canale 5

Caos a Canale 5, scoppia una rissa tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari durante il programma Tu si que vales. Cosa è successo

Non era mai successo prima. Uno scontro tra conduttori ha generato per la prima volta in assoluto un caos senza precedenti. Tu si que vales è andato in tilt, soprattutto perché la discussione è avvenuta nel corso della puntata del 19 settembre. I protagonisti della storia sono Teo Mammucari e Rudy Zerby, che invece di giudicare l’esibizione, hanno dato luogo ad un vero e proprio spettacolo tragicomico.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>La Mantovani si è risposata. Matrimonio molto romantico per la vedova

Tu si que vales, la rissa tra conduttori