Valentina Vignali, allenamento bollente e lato B visto allo specchio – FOTO

Valentina Vignali si allena in casa di domenica e il risultato è bombastico. Video e foto allo specchio con natiche in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Io volevo essere qualcuno, tu vorresti essere qualcun altro Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 15 Set 2020 alle ore 5:12 PDT

Valentina Vignali inarrestabile su Instagram. La cestista e super influencer del momento sa come tenere attaccati i suoi fans al suo profilo. I suoi contenuti non danno tregua. Foto, video e stories bollenti e piccanti per le quali è impossibile respirare.

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è stata per lei una escalation di successi, anche grazie al suo fascino incredibile e al suo sex appeal come pochi. Così oltre a chi segue lo sport, Valentina ha conquistato il pubblico che segue tv e social. Il suo profilo Instagram è cresciuto a dismisura e oggi conta numeri da capogiro, 2,3 milioni di followers.

Con lei non ci si annoia mai, tra outfit scoppiettanti, allenamenti e musica. Si perché la Vignali ha esordito con una nuova canzone NO MERCY NO SHAME, un brano rap realizzato in collaborazione con Dom Blait uscita su Spotify.

LEGGI ANCHE -> Ilary Blasi, la vera storia del tradimento di Totti con Flavia Vento

Valentina Vignali, bomba di sensualità mentre si allena