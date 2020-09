Il match della prima di campionato, Verona-Roma, sul campo è finito 0-0: ma i giallorossi rischiano la sconfitta 3-0 a tavolino, caso Diawara

Un clamoroso colpo di scena potrebbe esserci in Serie A dopo la disputa della prima giornata. La Roma, infatti, rischia di vedersi inflitta la sconfitta a tavolino per 3-0 nel match disputato sabato sera contro il Verona. La gara si era conclusa 0-0 sul campo, ma ultimi sviluppi potrebbero recapitare una nuova tegola su Fonseca e soci, già alle prese con un inizio di stagione non facile, con le voci di mercato su Dzeko e non solo.

Verona-Roma, 3-0 a tavolino per gli scaligeri? Il caso Diawara