Parla Al Bano, e spazia su tanti argomenti. L’amatissimo cantante pugliese ci dice la sua sul matrimonio con la Lecciso e su Romina, tra le tante cose.

Nel corso di una intervista concessa al programma di Rai Radio 2 ‘I Lunatici’, Al Bano si confessa a cuore aperto sul passato, il presente ed il futuro. L’amatissimo cantante di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, sottolinea l’importanza della vita rurale. Già da giovanissimo era stato abituato a lavorare la terra ed a comprendere l’importanza del guadagno legato al duro lavoro.

Dopo mesi di difficoltà, per fortuna ora la vendemmia sta andando bene, ma anche la carriera musicale va avanti. In questo periodo Al Bano sta partecipando ad un programma in Spagna e poi dovrebbe fare lo stesso in Italia. Per uno autonomo come lui, non lavorare per colpa del Coronavirus avrebbe significato un grosso problema. Lui stesso ne aveva parlato in primavera, quando parlò della sua pensione da artista da 1470 euro al mese. “Ad una precisa domanda dissi che con tale cifra non sarei riuscito a vivere. Nemmeno ce la farei a pagare il caffè agli amici. Qualcuno mi ha pure insultato ma io non ho detto niente di male”.

Al Bano: “Niente matrimonio con Loredana Lecciso, io e Romina amici”