Alfonso Signorini furioso urla in tv: “Sei una maleducata, taci”. Il conduttore si è scagliato contro Franceska con la K, durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera

Ieri è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip, piena di colpi di scena e di tantissime novità. Abbiamo cominciato subito con la squalifica di Fausto Leali: Alfonso Signorini ha rivelato al cantante di essere stato squalificato dal gioco per aver usato la “N-Word”, quando non avrebbe dovuto per nessuna ragione al mondo. E poi, verso la fine della puntata, ha anche approfittato per parlare della lite che c’è stata tra Tommaso Zorzi e Franceska con la K.

Grande Fratello, Alfonso Signorini si scaglia contro Franceska dopo la lite con Tommaso Zorzi

Tommaso e Franceska hanno litigato tanto nella casa, perché appena lei è entrata ha cominciato ad attaccare l’influencer senza motivo. Lui se l’è presa e da allora i due hanno cominciato a bisticciare sempre più frequentemente. La situazione si è inclinata quando lei ha cominciato a parlare a lui al femminile. “Sono stato male quando andavo a scuola per cose come queste, ho pianto per anni. Non è perchè sono gay, devi parlarmi al femminile” ha detto Tommaso. Durante la puntata, lei ha cercato di intervenire urlando, senza chiedere parola, e Alfonso si è molto arrabbiato.

“Sei una grande maleducata, sei a casa mia e quando ti dico che non puoi ancora parlare, non devi farlo”.