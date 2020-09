Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ricoverato | La reazione della Isoardi

Ballando con le Stelle incassa un nuovo colpo. Perde per il momento un ballerino e la Isoardi resta da sola. Cosa farà?

Ballando con le Stelle vive un’edizione alquanto sfortunata. Il programma di Milly Carlucci è chiamato ad affrontare un’ennesima sfida in questo 2020. Non sono bastati i rinvii di inizio, poi i positivi tra il cast, adesso anche il ricovero di Raimondo Todaro.

Il maestro e ballerino che danza insieme ad Elisa Isoardi è stato ricoverato ieri sera d’urgenza per via di un’appendicite. A comunicarlo, per prima sul web, è Selvaggia Lucarelli che su Twitter ha scritto: “Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si annoia, diciamo”.

Ecco che così la Isoardi rimane da sola sul palco. Impossibile pensare ad una ripresa di Todaro già per sabato nonostate non sia nulla di grave. Chi affiancherà la conduttrice nella prossima puntata? I due, oltre che al centro del gossip per una loro presunta liaison, erano anche i favoriti dei bookmaker alla vittoria. Ora però tutto potrebbe cambiare.

Ballando con le Stelle, le parole della Isoardi per Todaro