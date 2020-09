Beatrice Valli scatto in intimo e un messaggio sulla sensualità-FOTO

Beatrice Valli condivide uno scatto su Instagram in intimo, ma dietro alla foto c’è un significato più profondo

L’influencer Beatrice Valli, recentemente è stata attaccata brutalmente sui social a causa del suo aspetto fisico dopo la gravidanza. Ieri ha condiviso uno scatto su Instagram mostrandosi in intimo, senza vergogna del corpo che ha partorito da poco una piccola creatura. Nella didascalia la giovane mamma influencer fa una riflessione e chiede ai suoi follower cos’è per loro la sensualità: “Cos’è la sensualità per voi? Io l’ho sempre associata al modo di porsi delle persone: agli sguardi, alla gestualità, al modo di parlare. Penso che la sensualità sia un’attitudine e sia la vera chiave per conquistare qualcuno, molto più che la semplice bellezza”. L’influencer conclude poi sponsorizzando la lingerie che ha indosso, firmata Intimissimi.

Nelle stories poi la Valli spiega che è dimagrita e che si sta allenando e sta mangiando più sano. Molti già criticano il fatto che lei aveva dichiarato di non voler ritornare al suo peso ideale e ora invece pare di sì. Lei si giustifica giustamente, spiegando che dopo la gravidanza sta semplicemente ritornando alle sue abitudini, mangiare bene ed allenarsi. L’influencer sostiene poi che se non ritornerà alla sua forma fisica di prima non si preoccuperà più di tanto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Filippa Lagerback, abito lungo e palloncini rosa. Compleanno sensuale – VIDEO

Beatrice Valli mamma giovanissima per tre volte

La bellissima influencer Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta qualche mese fa, di una dolce bambina di nome Azzurra. La seconda figlia avuta dal compagno Marco Fantini, la prima si chiama Bianca e a 3 anni. Ma la Valli era già mamma di un meraviglioso maschietto di come Alessandro, avuto ad appena 17 anni con il calciatore Nicolas Bovi. I due sono stati insieme 3 anni e poi poco dopo la nascita del piccolo si sono lasciati. Oggi vanno d’accordo per l’amore del figlio che hanno in comune e sono in ottimi rapporti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Gerry Scotti e la sua rivelazione: “Tutti gli anni faccio un fioretto”

La Valli dopo la nascita della piccola Azzurra si sposerò con l’ex tronista. Recentemente abbiamo appreso la notizia che anche Ludovica, la sorella minore della Valli è in attesa di un bimbo/a dal suo Gianmaria. Le sorelle di Ludovica, che sono già mamma entrambi bis e tris hanno fatto i migliori auguri per la lieta novità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.