Beautiful, anticipazioni puntata 23 settembre: i nodi vengono al pettine!

Beautiful, anticipazioni: Douglas ha scoperto che Phoebe in realtà è Beth. Il futuro del matrimonio tra Hope e Thomas è appeso a un filo.

Il momento tanto atteso è arrivato. Douglas ha scoperto che Beth è viva e da ora in poi ogni passo di Thomas sarà ostacolato da suo figlio. Ospite a casa di Liam e Steffy per il weekend, il bambino chiede ingenuamente se Phoebe si sia sempre chiamata così. Steffy risponde che le ha dato questo nome quando l’ha adottata, ma si sente confusa. Anche Liam è sospettoso, ma gran parte della sua attenzione è calamitata da Hope, che passerà un paio di giorni da sola con Thomas in una sorta di luna di miele improvvisata in città. La neosposa sta cercando di convincersi che da ora in poi le cose andranno per il meglio. Non sa ancora che un vaso di Pandora di bugie e sotterfugi sta per schiudersi e travolgerla.

Beautiful, anticipazioni: Douglas svela tutto

Dalle anticipazioni americane di Beautiful, scopriamo che Douglas rivelerà ad Hope e Liam che Beth è viva. Un vero e proprio shock la coppia. Mentre Liam, tuttavia, sembra dar credito alla teoria del bambino, Hope si sente solo infastidita. Lo ritiene uno scherzo di cattivo gusto e pensa che sia meglio lasciare la casa sulla spiaggia senza sentire una parola di più.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Thomas non assisterà al momento tanto atteso. Il giovane Forrester ignora che sua moglie sia venuta a conoscenza del segreto e si concentra unicamente sul desiderio di consumare il matrimonio.

