Benedetta Rossi: il marito sta male, la sua reazione sorprende i fan -FOTO

Benedetta Rossi colpisce i follower. Suo marito Marco sta male e lei reagisce in modo inaspettato: ecco cos’è successo.

Benedetta Rossi è la regina delle food influencer. Le sue ricette, facili e veloci, sono buonissime e super apprezzate da tutto il web: i suoi video hanno superato i 150milioni di visualizzazioni.

Così Benedetta è diventata famosa. Tra una torta e l’altra, la cuoca marchigiana ha raccolto migliaia di seguaci. E proprio come una vera star, su Instagram condivide molti momenti della sua vita privata.

L’ultimo è l’arrivo in famiglia del piccolo Cloud, il cagnolino che terrà compagnia a Benedetta e suo marito Marco. Dopo la scomparsa di Nuvola, la coppia ha deciso di adottare un altro cucciolo: Cloud è super coccolato e sta imparando pian piano le regole della casa.

L’arrivo del cagnolino ha cambiato la vita di Benedetta e Marco, che si dedicano con amore al nuovo arrivato puntando i riflettori di Instagram sulle sue marachelle.

Ed è proprio quando serve il massimo delle energie per prendersi cura del cucciolo che Marco si ammala. Cosa è successo al marito di Benedetta?

Il marito di Benedetta soffre, lei lo prende in giro

A dircelo è lei stessa, ancora una volta tramite le Instagram stories. In una delle ultime immagini Marco appare sofferente: ha un po’ di otite.

E Benedetta, come ogni moglie che si rispetti, lo prende affettuosamente in giro: gli dice che è un bambino, che non sa sopportate un po’ di febbre. Ma lui continua ad avere un’espressione preoccupata.

Per fortuna arriva Cloud a risollevare il morale. Il cucciolo, con il suo tentativo fallimentare di arrampicarsi sul divano, fa ridere entrambi: e a casa Rossi torna il sorriso!

