Can Yaman in total black: si sbottona e toglie il fiato ai fans – FOTO

Can Yaman in total black: si sbottona e toglie il fiato ai fans. L’attore turco che sta facendo girare la testa a tutti gli italiani, continua a postare foto su Instagram spettacolari

Can Yaman è senza dubbio l’attore del momento. Turco e famoso qui in Italia per le serie in cui ha preso parte, quest’anno ha conquistato veramente tutti. Già lo scorso anno, in realtà, con Bitter Sweet ha fatto impazzire tutti, ma quest’anno con questo nuovo look ha tolto davvero il fiato a tutti i telespettatori che da casa hanno seguito Daydreamer. Tra l’altro, la serie ha riscosso un grandissimo successo, ed è ancora nel palinsesto nonostante l’estate sia terminata da un po’.

Can Yaman è bellissimo: l’ultimo scatto pubblicato su Instagram toglie il fiato ai fans

L’ultimo scatto pubblicato da Can su Instagram ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers. Sicuramente è un attore bravissimo e la sua bellezza è fuori dal comune: a pensare che, se avesse continuato la carriera per cui ha studiato, non lo avremmo mai conosciuto. Can infatti è laureato in giurisprudenza, con il massimo dei voti, e solo dopo aver cominciato questo lavoro ha capito che non voleva fare questo per tutta la vita.

Così ha messo a rischio tutto, si è messo in gioco e ha cominciato a fare i provini per diventare l’attore. Be’, bisogna ammettere che gli è andata decisamente bene, considerando il suo successo.