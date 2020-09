Carolina Stramare, Miss Italia sexy versione riccia fa impazzire i fan – Foto

Carolina Stramare, la Miss Italia dello scorso anno continua a farci sognare: nuovo look spregiudicato con i capelli ricci, uno schianto

Sar√† in carica ancora per qualche mese come Miss Italia. Carolina Stramare continua a far sognare i suoi fan in tutto lo Stivale, e non solo. La 21enne √® diventata una autentica celebrit√† sui social network, dove con i suoi scatti ci lascia sempre a bocca aperta. Nel corso dell’estate, numerose le foto davvero da urlo di Carolina. In costume, o nella vita di tutti i giorni, la modella di origini genovesi, ma che vive a Vigievano, ha continuato a mostrarci il suo fascino, quello che lo scorso anno le ha permesso di essere incoronata nuova miss.

Carolina Stramare, il nuovo look è favoloso: nuovo taglio di capelli