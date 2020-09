Sfolgorante e bellissima, Caroline Receveur si è fatta un nome sui social e conta milioni di followers. Merito della sua avvenenza.

Visualizza questo post su Instagram HAPPY TUESDAY 🤍 Un post condiviso da Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur) in data: 22 Set 2020 alle ore 12:33 PDT

La francese Caroline Receveur è una delle star più cliccate su Instagram. Lei magari potrebbe non dire molto alla platea italiana sui social, ma in patria il suo nome è assai noto. Anche perché il padre, Jacky Receveur, era un calciatore attivo soprattutto nel corso degli anni ’70.

Lei sin da piccola ha sempre avuto come scopo principale da perseguire quello di diventare una modella. Il bellissimo aspetto di cui era dotata del resto lasciava presagire proprio ciò. Purtroppo, nonostante i tanti sforzi conseguiti, lei non è riuscita a diventare una top model professionista nonostante sia riuscita a posare per alcune campagne pubblicitarie. A penalizzarla in maniera decisiva era stata la sua bassa statura. Ma oggi la 33enne transalpina non può di certo lamentarsi.

Caroline Receveur, una bellezza fuori dal comune