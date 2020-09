Un uomo di 59 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo un terribile incidente in moto nei pressi della Zona industriale di Catania.

Drammatico incidente sulle strade siciliane, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita. È accaduto nella mattinata di ieri lungo una strada nei pressi della Zona industriale di Catania. Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo della propria moto, quando improvvisamente si è schiantato contro un fuoristrada. Un impatto violentissimo che ha fatto finire il 59enne sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato d’urgenza il motociclista in ospedale, dove purtroppo è deceduto nel pomeriggio per via delle ferite e dei traumi riportati nello schianto.

Catania, grave incidente nei pressi della Zona industriale: muore un motociclista di 59 anni

Un motociclista di 59 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 settembre, in seguito ad un terribile incidente stradale consumatosi lungo una strada nei pressi della Zona industriale di Catania all’incrocio fra la prima e l’undicesima strada. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione locale de La Sicilia, la vittima, Dario Fusto di Paternò, nella mattinata di ieri si trovava in sella alla sua Moto Guzzi che improvvisamente si è schiantata contro una jeep, alla cui guida vi era un militare americano della base di Sigonella.

Sul luogo dell’incidente è arrivato il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure al 59enne e lo ha trasportato all’ospedale Garibaldi del capoluogo di provincia siciliano. Nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, Fusto è deceduto poche ore dopo l’arrivo presso il nosocomio per via dei traumi riportati nello schianto.

Interventi sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Catania che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Dai primi accertamenti pare che, come riporta La Sicilia, il militare alla guida della jeep non abbia rispettato la precedenza all’incrocio. Tra le cause dell’incidente pare possa esservi anche l’elevata velocità con cui procedeva la moto.

Diffusasi la notizia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio in ricordo del 59enne, molto noto tra Belpasso e Paternò anche per il suo impegno nelle attività di alcune associazioni culturali.

