“Qualcosa di grande”, Cesare Cremonini svela la storia dietro la canzone

“Qualcosa di grande” è uno dei primi singoli scritti da Cesare Cremonini per i Lunapop. Conoscete la storia dietro a questa canzone?

È il 3 aprile 2000 quando Qualcosa di grande debutta in radio. Il singolo riscuote un successo tale da vincere il Festivalbar dello stesso anno e rimane in rotazione fino a dicembre. È il primo grande successo dei Lunapop, incluso nell’album che li rese celebri. In un solo album (…Squérez?, realizzato prima dello scioglimento), la band che avrebbe lanciato Cesare Cremonini seppe raccogliere alcuni tra i pezzi più longevi di sempre. Tutti cantano ancora oggi le canzoni dei Lunapop, ma pochi conoscono le storie che si nascondono dietro ai loro grandi successi. In un recente post sui social Cesare Cremonini ha svelato i “dietro le quinte” di Qualcosa di grande. Il grande cantautore compose il testo quando era ancora a scuola. Clicca su “successivo” per vedere il suo post!

Cesare Cremonini, un amore adolescenziale