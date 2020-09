È la figlia di Amadeus. Ma chi è Alice Sebastiani?

Occhi profondi e labbra sensuali, una bellezza mediterranea che non scappa inosservata. Alice Sebastiani si è laureata alla Marangoni e vuole lavorare nella moda

Alice Sebastiani è la primogenita di Amadeus e ha 22 anni. È nata dal matrimonio tra il conduttore Rai e la prima moglie Marisa Di Martino. Nel 2019 Alice si è laureata con lode in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano.

Dopo la laurea è stata la studentessa a condividere su Instagram le foto del traguardo raggiunto e degli abbracci con il padre e Giovanna Civitillo, la sua attuale compagna. Per avere avuto questa possibilità, la figlia di Amadeus ha ringraziato il padre e la sua compagna.

“L’importanza di seguire I propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia! Non é scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata! Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene”.

Conoscete la primogenita di Amadeus? Scopriamo Alice