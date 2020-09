Elettra Lamborghini, problemi di salute a pochi giorni dalle nozze

Nuovo problema di salute per Elettra Lamborghini che si trova allettata a pochi giorni dalle nozze con Afrojack il 26 settembre. “Non è febbre, prima che si inventino cose”

Visualizza questo post su Instagram Oh stasera gnocca sò gnocca 😂😂😂 #NameThatTune @tv8it siamo in ondaa😜 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 15 Set 2020 alle ore 12:37 PDT

La sensuale ereditiera Elettra Lamborghini in queste settimane è impegnata a registrare un nuovo programma che presto andrà in onda su ZwebTv, la nuova televisione sul web che prova ad incrociare il linguaggio degli Youtuber, dei creator, degli influencer e “Name that tune – Indovina la canzone”, il nuovo quiz musicale in cui si sfidano due squadre di vip e che la vede giudice insieme a Lino Banfi.

Il 26 settembre Elettra Lamborghini si sposerà con Afrojack, dj e produttore musicale olandese. Nel frattempo i suoi follower seguono quotidianamente i preparativi per il grande giorno delle nozze tramite foto e video pubblicati dalla giovane ereditiera di casa Lamborghini che ama renderli partecipi della sua quotidianità.

Il suo matrimonio è curato da Enzo Miccio, wedding planner tra i più quotati a livello nazionale e maestro di stile per moltissimi personaggi dello spettacolo. Ma Elettra ieri ci ha allarmato con le sue stories di Instagram in cui spiegava di aver sospeso le registrazioni perché “non si sentiva bene”.

Elettra Lamborghini: “Almeno adesso cammino”. Allarmati i fan