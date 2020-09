TuStyle dedica la copertina a Emma Marrone: la cantante dice definitivamente addio alla malattia e si prepara alla nuova edizione di X Factor

Ieri è stato il compleanno di Loredana Bertè, una ricorrenza importante per la cantante che ha spento 70 candeline. Emma Marrone la ritroviamo si Instagram abbracciata la sua musa, la sua “icona” e Loredana la stringe a sé con un braccio.

Emma è stata sorpresa di nuovo con il modello Nikolai Danielsen, con il quale lo scorso anno aveva trascorso le vacanze a Capri e poi a Formentera. A distanza di un anno, Nikolai riappare accanto al nuovo giudice della nuova stagione di X-Factor cancellando definitivamente i rumors su Stefano De Martino.

Un periodo con moltissimi alti e bassi per la cantante che può definitivamente ritrovare la serenità dopo un momento che l’ha vista vacillare e combattere di nuovo con il tumore. Solo lo scorso anno, lo stop di tutti gli impegni lavorativi per una ricaduta. La paura e, poi, una nuova vittoria annunciata a giugno: “Ho fatto il controllo e per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene bene veramente. Voglio mandare un messaggio di speranza: ce la farete anche voi”.

Emma Marrone, sensuale e grintosa per l’ultima copertina di TuStyle