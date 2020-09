Eva Henger: slip invisibile in piscina, si vede tutto – Video

Eva Henger, video bollente su Instagram: l’attrice regala immagini mozzafiato ai fans in cui indossa slip trasparenti e reggiseno sensuali.

Eva Henger sa come riscaldare l’ambiente e alzare nuovamente la temperatura riportandola ai livelli di quelle estive. Con l’autunno che è già arrivato in diverse zone d’Italia, basta seguire il profilo Instagram della Henger per ritrovarsi in piena estate. Nel video che vedete qui in alto e che, in poche ore, ha collezionato migliaia di visualizzazioni, la Henger si mostra in tutto il suo splendore.

In piscina, con i capelli raccolti e dei bikini striminziti, le forme esplodono facendo letteralmente impazzire i fan. La Henger sfoggia i suoi punti di forza come il lato B praticamente perfetto, gli addominali scolpiti, le gambe pazzesche e il seno prosperoso trattenuto da reggiseni super sensuali.

Eva Henger, a letto con un solo bikini: bellezza disarmante