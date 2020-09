Federica Pellegrini triste per l’imprevisto ma “una cosa positiva c’è” – FOTO

Federica Pellegrini ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram, in cui appare triste e imbronciata per un imprevisto

Federica Pellegrini è apparsa in posa per la rivista ‘Donna Moderna‘. Nelle foto in questione la famosa nuotatrice è apparsa sempre più bella e sensuale. Non da meno lo è nelle immagini che posta sul suo profilo Instagram. D’altronde il suo fisico statuario non è solo frutto di Madre Natura, ma anche di allenamenti intensi e costanti.

Stiamo parlando di impegni praticamente quotidiani che hanno fatto sì che sia diventata la grande campionessa e primatista mondiale di 200 metri in stile libero nonché europea nei 400 metri. L’atleta 32enne è celebre non solo all’interno delle piscine, ma anche sul web.

Federica Pellegrini spiega cosa non le piace e qual è la cosa positiva – FOTO