Fedez cambia look e annuncia l’uscita del nuovo singolo Bella Storia

Nuovo singolo di Fedez in arrivo: si intitola Bella Storia e sarà disponibile dal 25 settembre. Per l’occasione l’artista ha debuttato un look del tutto nuovo

Sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 25 settembre il nuovo singolo di Fedez, Bella Storia. L’annuncio arriva proprio da quest’ultimo attraverso il suo profilo Instagram. In vista dell’uscita di questo nuovo brano l’artista ha sfoggiato anche un nuovo look: capelli rosa sfumati con i colori dell’arcobaleno e il simbolo della pace rasato sulla nuca. Un cambiamento realizzato appositamente per l’uscita del singolo, del quale ha pubblicato una brevissima anteprima per dare un assaggio di quello che sarà la base musicale.

Una raccolta di singoli per Fedez

Dopo una paura che lo aveva visto allontanarsi dalla scena musicale Fedez è tornato alla ribalta durante i mesi di lockdown, quando ha trasformato la sua cabina armadio in uno studio. Aveva annunciato di aver sentito il bisogno di tornare a scrivere e soprattutto pubblicare i suoi pensieri in musica. Lo ha fatto prima partecipando al remix di Le Feste di Pablo, brano della giovane Cara, poi con il singolo che ha rappresentato il suo ritorno, Problemi con tutti (Giuda). A questi ha fatto seguire Bimbi per strada (Children), che si è aggiudicato un posto tra i brani più ascoltati dell’estate, e il remix di Roses insieme a Dargen D’Amico.

Se la volontà di Fedez sarà quella di pubblicare un nuovo album ancora non è dato saperlo, al momento si sta limitando a rilasciare singoli e il prossimo potrà essere ascoltato questo venerdì. La moglie Chiara Ferragni ha puntualmente mostrato il suo supporto, postando la copertina di Bella Storia e mostrandosi entusiasta per la sua uscita.

