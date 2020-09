Gabriel Garko in lutto: “È andato via un pezzo del mio cuore”. L’attore, straziato dal dolore, ha raccontato ai suoi followers di aver perso qualcuno di molto importante per lui

Gabriel Garko è uno degli attori più amati d’Italia, su Instagram ha tantissimi followers che lo seguono ogni giorno e che gli fanno tanti complimenti per i ruoli che ha interpretato. Negli ultimi anni si sta godendo molto la sua vita privata, è un po’ che non lo vediamo prendere parte a qualche fiction ma tornerà sicuramente il momento per lui. Intanto, nelle ultime ore, ha rivelato ai suoi fans qualcosa che lo sta facendo molto stare male. Un suo caro amico lo ha lasciato.

Gabriel Garko da l’addio al suo caro amico su Instagram: “Addio, è andato via un pezzo del mio cuore”

“Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore. Fai buon viaggio Othello, e grazie” scrive Gabriel come didascalia, sotto lo scatto in cui bacia il suo amato cavallo. I commenti di solidarietà non sono tardati ad arrivare: “Se Othello avesse potuto scegliere un amico tra tanti, avrebbe scelto sempre te. Buon ponte tesoro” scrive una fans sotto la foto che ha pubblicato. “Angeli mandati dal cielo per vegliare su di noi. I cavalli sono meravigliosi, sono degli angeli e quando ci lasciano continuano a vegliare su di noi. Sono sicura che ti stia guardando da lassù”.

