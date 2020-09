Gerry Scotti e la sua rivelazione: “Tutti gli anni faccio un fioretto”

Gerry Scotti rivela di essere molto credente e il motivo del suo fioretto. Anche da ragazzo, il conduttore frequentava l’oratorio

Gerry Scotti, all’età di 64 anni rivela al pubblico la sua devozione. Ogni anno, nel mese di maggio, fa un fioretto alla madonna e spiega: “Scelgo qualcosa che mi piace e ne faccio a meno”. Così il grande conduttore che tutti noi conosciamo segue la fede fin da bambino, quando faceva parte dell’oratorio. “Sono credente e ringrazio ogni giorno il Signore per avermi regalato una vita e un lavoro che mai avrei immaginati. – spiega – Sono cresciuto all’oratorio col prete di quartiere, per il quale facevo il chierichetto, – continua – in un contesto in cui essere dei buoni cristiani era ovvio: un indirizzo morale che per me è diventata una scelta di vita”.

Gerry Scotti, credente ma divorziato