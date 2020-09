GF Vip: Adua del Vesco, la confessione su Morra: “Non mi ha picchiata ma..”

GF Vip si parla della relazione tra Adua del Vesco e Massimiliano Morra. Signorini vuole fare chiarezza ma escono solo dettagli

Adua del Vesco e Massimiliano Morra insieme nella casa del Grande Fratello Vip. Questa è una delle strategie usate dagli autori quest’anno per far salire l’adrenalina in casa. Due ex che non si parlano e non hanno più rapporti da quando il loro legame è finito “costretti” a vivere fianco a fianco, sotto lo stesso tetto, in reclusione forzata.

La loro storia d’amore tiene indubbiamente banco in casa come tra le fila del gossip. Tra i due anche se è tutto finito non tutte le questioni sono risolte del tutto.

Adua ha confessato di essere “molto arrabbiata con lui, porto ancora rancore” ha ammesso parlando con Myriam Catania. “Le persone che mi stanno accanto lo sanno cosa mi ha fatto Massimiliano”.

LEGGI ANCHE –> GF Vip: Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci, l’accusa è pesante

GF Vip: Adua del Vesco: “Esiste la violenza psicologica”