GF Vip: Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci, l’accusa è pesante

Bomba sul GF Vip sganciata da Francesca Cipriani nei confronti della Gregoraci. Rivelazioni importanti che riguardano il passato

Fuochi e fiamme al Grande Fratello Vip in questa nuova edizione che già da ora si annuncia scoppiettante. Tra abbandoni e squalifiche precoci arrivano anche diverse indiscrezioni sui personaggi che partecipano o sono i diretti interessati che parlano di altre stars.

A far parlare in queste ore è Elisabetta Gregoraci entrata nella seconda puntata del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Non per merito suo però ma di Francesca Cipriani. L’ex gieffina dalle rifatte e supersoniche forme ha scagliato un vero bumerang su di lei.

L’opinionista di Barbara D’urso ha fatto delle rivelazioni inaspettate sull’ex moglie di Flavio Briatore confessando fatti abbastanza “pesanti” su di lei e la sua condotta avvenuti diversi anni fa. Lo ha fatto su Rtl 102.5, nel digital space di Via Radio condotto da Francesco Fredella. L’ex pupa si è lasciata andare ad una confessione che non mette proprio in buona luce Elisabetta.

GF Vip: Cipriani accusa Gregoraci: “Mi ha rubato il lavoro”