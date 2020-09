Gianni Morandi, l’annuncio del figlio Pietro fa gioire il web

Il figlio di Gianni Morandi, Pietro classe 1997, su Instagram annuncia un nuovo progetto. Fans in visibilio e molta attesa

Visualizza questo post su Instagram Tanti auguri Pietro, buon Compleanno. #9agosto Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official) in data: 9 Ago 2020 alle ore 1:08 PDT

Tale padre, tale figlio. Il detto che tutti conosciamo è molto spesso veritiero e potremmo dirlo anche nel caso di Gianni Morandi. Si perché suo figlio Pietro, il più giovane, nato dal matrimonio con Anna, ha deciso di seguire le orme del papà. Passione per la musica e voglia di portare avanti un progetto tutto suo.

Il giovane, classe 1997, è appassionato di rap e ha iniziato a seguire questa strada fin da giovanissimo, quando frequentava ancora le scuole medie. È Pietro che lo ha rivelato in una recente intervista nella quale ha ammesso: “Ero piccolo, guardavo le immagini dei video su Mtv, ho cominciato a interessarmi del genere, degli artisti, dei vari aspetti della cultura hip hop”.

Da qui ha iniziato a scrivere i primi testi senza saper dire bene il perché ma ha iniziato e da lì non si è più fermato. Ed ecco che finalmente è arrivato l’annuncio che tutti i suoi fans aspettavano. Una bella notizia che riempirà di gioia sicuramente anche papà Gianni.

Gianni Morandi, il figlio Pietro pronto a tornare in musica

Visualizza questo post su Instagram Dimmi come fare, lo faccio. Fuori a mezzanotte Un post condiviso da P13TRO 🙇🏻‍♂️ (@tredicipietrotredici) in data: 4 Ago 2020 alle ore 10:01 PDT

Il figlio di Gianni Morandi, Pietro, è pronto a tornare in musica. L’annuncio fatto su Instagram non lascia equivoci.

“Presto fuori nuovo drop FANZINE e Tredici TEE” è così che Pietro Tredici, come si fa chiamare in arte, ha annunciato l’uscita del suo prossimo lavoro. Non ha parlato di date ma sicuramente a breve avremo le novità che i fans aspettavano.

Anche se molto giovane Pietro è molto seguito sui social e conta già 199 mila followers. È un ragazzo responsabile e sa che il cognome che porta è a doppio taglio. In una recente intervista, infatti, ha detto che “il vantaggio è dentro lo svantaggio, ho un’attenzione che altri all’inizio non hanno, devo cercare di farla arrivare alla sostanza scavalcando il cognome”.

E come dargli torto. Del resto essere figlio d’arte non è facile perché le aspettative sono sempre molte.

Ma per il momento non ci tocca che aspettare e ascoltare questo nuovo lavoro del giovane Morandi.

