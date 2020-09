Gomorra 5, grande attesa tra i fan per la nuova stagione della serie tv: arriva l’annuncio sui social di Ciro Di Marzio e Genny Savastano

Sin dal 2014, anno di trasmissione della prima stagione, è stata un grandissimo successo di pubblico. La serie tv Gomorra ha tenuto incollati gli spettatori allo schermo per tutte le quattro stagioni fin qui andate in onda. Ispirata all’omonimo romanzo a firma di Roberto Saviano, la serie racconta gli intrecci malavitosi che gravitano attorno alla città di Napoli. Passata alla storia per le caratterizzazioni molto forti dei vari personaggi e per il crudo realismo con il quale descrive la realtà camorristica, attingendo a fatti reali di cronaca, ha garantito a Sky un seguito notevole. Si è adesso in attesa della quinta stagione, quella in cui Gennaro Savastano tenterà di riconquistare Scampia, ormai in mano ai cugini, i fratelli Levante. E in cui ci sarà il grande ritorno in scena di Ciro Di Marzio.

Gomorra 5, il video su Instagram: le parole di Ciro e Genny