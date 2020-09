Guai per Federico Fashion Style, il parrucchiere delle Vip

Guai per Federico Fashion Style, il noto parrucchiere delle Vip conosciuto anche in TV con “Il salone delle Meraviglie” in onda su Realtime.

Guai per Federico Lauri, il noto parrucchiere delle Vip e proprietario di diversi saloni sparsi per l’Italia. Il parrucchiere infatti ha ricevuto una multa di circa mille euro. Tutto è partito dalla denuncia del Codacons, l’associazione che tutela i diritti dei consumatori la quale si è prodigata per sottoporre all’attenzione delle Forze dell’Ordine le irregolarità riscontrate all’interno del salone di Federico. Precisamente si legge: «Si invitavano i vigili urbani ad attivarsi tempestivamente e adottare ogni atto necessario a verificare i luoghi riconducibili a Federico Lauri, affinché venisse accertato il rispetto degli obblighi informativi e di trasparenza. Se in caso di trattamenti, venisse compilato un preventivo per informare il cliente non solo delle caratteristiche del prodotto, ma anche del costo complessivo del servizio».

Federico Fashion Style, ispezione dei locali e sanzione

Dopo aver ricevuto la segnalazione dal Codacons, la Polizia Locale si è attivata per procedere agli accertamenti del caso, in primis hanno eseguito il sopralluogo del salone di Federico oggetto di denuncia, ovvero quello sito a Roma all’interno della Rinascente. In effetti, la Polizia Locale giunti sul posto ha riscontrato delle irregolarità; Federico infatti non avrebbe apposto i prezzi sui singoli servizi che offre ma li ha sostituiti con la dicitura DA. Una valida ragione affinchè la Polizia procedesse pertanto all’elevazione della multa.

Nessuna violazione per quanto riguarda invece le norme anticontagio; la struttura infatti rispettava quanto previsto dalle legge. Il totale del verbale è pertanto pari a 1.032 euro.

