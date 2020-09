Justine Mattera condivide uno scatto in tenuta sportiva, che sexy-FOTO

La Mattera in tenuta sportiva total black è una bomba, vestita così fa a pedalare con la sua bicicletta nuova

La showgirl statunitense ha una vera passione per il ciclismo. Con uno scatto su Instagram prima si mostra in tenuta da bici total black e poi fa vedere la sua nuova sella gialla. La modella, cantante, attrice e showgirl è anche triatleta della squadra DDS. La modella si allena la mattina presto e poi si allenano anche i figli e il marito, è una passione di famiglia. Il marito è un ciclista amatoriale e i figli corrono nella categoria G5 e sono tesserati con l‘ASD Biringhello. Sono due futuri ciclisti professionisti.

La showgirl confida che però riuscire a fare triathlon e contemporaneamente fare la mamma non è facile. Però a lei piace e le da energia, la fa sentire giovane e in forma. Vorrebbe approfondire ancora di più questo sport, per questo si allena tanto. Maurizio Canzi le ha fatto scoprire questa disciplina e da quando ha cominciato non si è più fermata. L’anno scorso aveva subito un infortunio cadendo dalla bici mentre era con Francesco Moser, grande campione in questo sport.

L’arrivo di Justine in Italia e l’amore per questo paese

Con l‘Italia Justine ha trovato un amore, venuta in vacanza nel nostro paese si è innamorata di ogni angolo dell’Italia. Così tornata negli USA a fatto le valigie e ha detto ai suoi genitori che sarebbe venuta a vivere qui. Laureata alla Stanfrod University in letteratura italiana nel 1993, è sempre stata per lei una passione quella dell’Italia anche perché Justine ha origini italiane. Dunque la carriera in Italia comincia da Milano con Paolo Limiti, che la prende come showgirl in Ci vediamo in TV. Da questa esperienza nascono tante altre opportunità per l’americana, conduce Come Thelma & Louise, gira il film Submerged, conduce su Radio Deejay il programma Slave to the Rythmn. Debutta anche nel teatro in commedie e musical.

La Mattera continua in tv con un reality show La Fattoria, arriva terza. Intanto continua a lavorare a teatro e al cinema. Nel 2010 esce al cinema con Alta Infedeltà con Biagio Izzo. Nel 2016 partecipa a una puntata del programma Oltre il limite-Storie in corsa, qui percorre la mezza maratone di Memphis. Insomma modella, attrice, cantante, showgirl e anche sportiva è una donna formidabile.

