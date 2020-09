Katie Holmes. Chi è il nuovo amore italiano dell’ex moglie di Tom Cruise

Katie Holmes. Dopo la fine della sua storia con Jamie Foxx, l’attrice sembra aver trovato di nuovo l’amore tra le braccia di un uomo dal sangue italiano

Katie Holmes, la dolce Joey Potter di Dawson’s Creek, ha un nuovo amore ed è di sangue italiano. Dopo il tormentato matrimonio con Tom Cruise (finito a causa del coinvolgimento dell’attore con Scientology) dal quale ha avuto la figlia Suri (nata nel 2006), aveva avuto un’importante relazione con Jamie Foxx. Si parlava già di matrimonio fra i due ma la loro storia ha visto l’epilogo circa un anno fa.

Katie Holmes. Un nuovo amore

Il fortunato ad averle rubato nuovamente il cuore si chiama Emilio Vitolo jr. Sicuramente per conquistarla l’uomo l’avrà presa per la gola; infatti è uno degli chef più gettonati del momento nella Grande Mela.

Proprio in giro per New York i due sono stati paparazzati mentre si scambiavano dolci effusioni. Il sito TMZ li ha sorpresi durante una cena romantica all’Antique Garage, ristorante di cucina mediterranea nei pressi di SoHo. Successivamente gli obiettivi del Daily Mail hanno colto l’attrice protagonista di The Boy – La maledizione di Brahms e il suo nuovo compagno fuori da un’altro ristorante di presigio a Manhattan, il Peasant.

Emilio Vitolo jr è un ragazzo di 33 anni (8 in meno della Holmes), erede del ristorante “Emilio’s Ballato” (di proprietà del padre che lo acquistò nei primi anni ’90). Il locale, sito nel quartiere Soho, è diventato ritrovi dei vip e gente di successo: dall’ex coppia presidenziale Michelle e Barack Obama a Jimmy Fallon, Rihanna, Lennie Kravitz, Bradley Cooper. Probabilmente Katie Holmes è stata una delle ospiti del ristorante.

