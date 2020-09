Kim Kardashian condivide uno scatto su Instagram dove la ritrae in un mini bikini in piscina di notte, è uno spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Night Swim Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian) in data: 21 Set 2020 alle ore 7:17 PDT

La ricca ereditiera fa il bagno di notte in piscina con indosso un bikini piccolissimo che non copre niente. Cocktail in mano, bikini e occhiali metallizzati è questo il necessario per una notte a Los Angeles. Nella meravigliosa casa di Kim dove vive con i suoi 4 figli e il famoso marito Kanye West. I due hanno creato la loro casa dei sogni nella periferia di Los Angeles, la casa è talmente grande che c’era bisogno di più terreno possibile. L’arredamento della casa è molto particolare moderno ed essenziale, un monastero futuristico belga, è con queste parole che Kanye descrive la sua casa.

L’hanno acquistata nel 2014 alla modica cifra di 20 milioni di dollari. La casa è sicuramente minimalista, non troppe cose all’interno buttate lì ma ogni cosa al posto giusto e tanti spazi vuoti. Tutto è bianco, esageratamente bianco, i muri i pavimenti e l’arredamento. Molti spazi sono talmente vuoti che sembrano sale d’attesa. Sicuramente un’arredamento particolare e che deve piacere. Da alcuni scatti condivisi dalla Kardashian si intravedono alcuni angoli della costosa casa. Appare la stanza della bambina tutta rosa, pavimento e muro compreso. E appare anche la gigantesca piscina interrata, che alle spalle ha un giardino immenso pieno di alberi e natura, sembra un parco. Più che una casa sembra un museo o un monastero dedicato al ritiro spirituale.

Kim Kardashian e la laurea in Giurisprudenza

La bella Kim è un donna sorprendente, diventata famosa a causa di un sex tape girato con l’ex fidanzato nel 2007, ma di cui lei si è sempre dichiarata estranea alla diffusione. Grazie a quello però oggi è una della donne più famose e ricche che ci siano. Su Instagram ha 145 milioni di follower, numero davvero impressionante. Per anni ha investito su se stessa e sulle sorelle, insieme hanno fondato marchi di abbigliamento e cosmetici. L’ultimo marchio dell’imprenditrice è Skims, linea di vestiti comodi e con tinte nude. Kim ha anche avuto un’esperienza come cantante, ha fatto un solo singolo Jam Turn it up ma non ha riscosso molto successo e lei stessa rimpiange di averlo fatto.

Recentemente la Kardashian, che ama mettersi sempre in discussione e fare cose nuove, ha deciso di diventare un avvocato entro il 2022. L’imprenditrice sta studiando legge per prepararsi a sostenere l’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati. Kim è stata anche invitata ad Harvard per tenere una lezione sul Branding and media.

