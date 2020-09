Laura D’Amore no make up, ma sempre spettacolare | Che bella – FOTO

Laura D’Amore ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: sempre più bella, anche con zero make up addosso

È boom dì follower per Laura D’Amore, hostess di Alitalia che sta conquistando centinaia di migliaia di utenti su Instagram. La donna dall’indiscutibile bellezza, sta facendo girare la testa a moltissime persone. Post dopo post l’influencer di moda sta guadagnando un numero incredibile di fan, ‘like‘ e commenti di apprezzamento. Il dato degli ammiratori ha ormai quasi raggiunto le 700mila unità.

Non solo fascino, ma anche cultura. Infatti la giovane ha una laurea in marketing ed è stata assunta dalla compagnia aerea a seguito di un Erasmus compiuto in Polonia ed uno stage a Santo Domingo. È assistente di volo da 13 anni e da due è diventata protagonista nel social network.

Laura ha spiegato a ‘Il Messaggero‘ che “all’inizio era un gioco, ma – ha dichiarato – ho visto che le mie fotografie hanno guadagnato da subito tantissimi like, così ho deciso – ha proseguito – di darle una caratterizzazione più professionale – ha aggiunto –, pubblicando immagini in divisa, a bordo dell’aereo, raccontando un mestiere che ti fa sognare e mettendo in primo piano la passione per la moda“.

Laura D’Amore senza make up, la hostess non delude | Meravigliosa – FOTO