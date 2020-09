Lite in diretta. Arianna David a Flavia Vento: bugie su L’Isola dei Famosi

Lite in diretta. Arianna David e Flavia Vento sono state protagonista di una lite andata in onda nel programma Mattino Cinque. Bugie incredibili

La povera Federica Panicucci, conduttrice del programma Mattino Cinque, è rimasta coinvolta in una lite fuori misura tra due showgirl , ex concorrenti del reality L’Isola dei Famosi.

Stiamo parlando di Arianna David e Flavia Vento che si ritrovarono insieme nell’edizione 2012. Motivo della disputa? I loro tempi di permanenza in gara che all’epoca si svolse in un’isola dell’arcipelago dell’Honduras.

Memoria corta o bugie spudorate? Questo non possiamo saperlo. E’ buffo pensare che si possano proporre dati a caso quando si è andati in onda nella televisione nazionale con milioni di spettatori come testimoni; senza contare poi il conduttore (all’epoca era Nicola Savino), opinionisti, tecnici e altri concorrenti presenti.

Arianna David sbotta con una frase poco gentile nei confronti di Flavia Vento dicendole: “Tu sei una persona che non è adatta a fare reality, te ne dovevi stare a casa tua con i cani.”

Flavia Vento non ha incassato ma ha risposto a tono: “Io almeno me ne sono andata spontaneamente, mi sono ritirata. Tu invece sei stata buttata fuori dopo una settimana.”

Lite in diretta. Dimenticanza o grossa bugia?

Dalla Fattoria all’Isola dei famosi: il turbolento rapporto di Flavia Vento con i reality show. #Mattino5 https://t.co/0RNyCWtBIu — Mattino5 (@mattino5) September 21, 2020

L’ex Miss Italia, la David, ha reagito dicendo: “Una settimana? Io sono rimasta là tre mesi, sono arrivata in finale.” Flavia Vento continuava ad insistere. A quanto pare ha ragione. Arianna David, infatti, venne eliminata al televoto dopo pochi giorni perdendo contro Alessandro Cecchi Paone. Dimenticanza o menzogna? A meno che la settimana in Honduras per la David sia stata così dura da farle avere una percezione sbagliata del tempo. Ricordare una finale mai disputata, però, ci sembra esagerato.

Il motivo delle querelle? Una piccola scorrettezza della Vento durante la gara. Ha detto Arianna David: “Io e Flavia Vento ci conosciamo da tempo, a 15 anni andavamo a ballare insieme. Durante l’ Isola dei famosi nel 2012, l’ha abbandonata perché le mancavano le sigarette. Flavia ne ha rubata una dove non si poteva andare. Ci hanno tolto il riso una settimana a causa sua. Sapeva a cosa andava incontro, aveva firmato un contratto.”

Anche Elisabetta Gregoraci soffre dello stesso tipo da dimenticanza da reality. Venerdì scorso ha detto che il Grande Fratello Vip sia il suo primo reality show ma nel 2005 partecipò a Ritorno Al Presente.

