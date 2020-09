Effetto ottico, volto sospetto a contatto con il feto nella pancia

Il The Sun racconta la storia di una madre britannica, in attesa del concepimento del secondogenito. La foto dell’ecografia è mera illusione o realtà?



Nella nostra vita capita di avere a che fare con alcune immagini “subdole” che tavolta risultano interpretabili come realtà oggettiva, quando in verità si tratta solo di un’illusione ottica.

Un fenomeno particolare che mette il nostro cervello nelle condizioni di ragionare in maniera soggettiva su fatti, immagini o registrazioni che all’apparenza siamo soliti associarle a figure umane o momenti a noi più cari.

Può essere il caso di qualche nuvola solitaria nel cielo terso del mattino ad aumentare le possibilità di vedere la realtà come noi stessi preferiamo viverla. L’interpretazioni di questi grafici “realistici” potrebbero essere una soluzione attendibile della nostra quotidianità, si chiedono gli studiosi della vita, oppure è una mera illusione, che una volta distolto lo sguardo poniamo nel dimenticatoio?

Gli addetti alla psicologia e alla scienza in generale ancora non hanno dato la risposta a questo quesito “subdolo”, ma il caso recente di una madre britannica, Shantel Carrillo può mettere davvero tutto in discussione.

LEGGI ANCHE —–> Campania: a Napoli ventiquattro nuovi positivi non rintracciabili

Madre britannica in dolce attesa: il risultato dopo l’ecografia ha dell’incredibile

Un’immagine da brividi ha lasciato una famiglia britannica di “sasso”, nei momenti di pre-parto. Si tratta di mamma Shantel, un comune genitore in attesa del secondogenito.

La signora Carrillo è entrata in una fase cruciale prima della rottura delle acque e in questo periodo è soggetta a frequenti ecografie, per “annotare” il comportamento del nascituro. Tutto tace nella sua pancia, finchè nell’ultima tac appare sovente un rigonfiamento interno con l’immagine di un volto umano a contatto con il feto.

Shantell aveva da poco perso suo padre, che d’altro canto era riuscito ad avere tra le sue braccia il primo nipotino. Una volta passato a miglior vita, nella famiglia ritorna il sereno e Shantell è pronta ad accogliere un altro componente. Durante l’ecografia alla pancia, tutti restano con il fiato sospeso, quando a dominare la scena è un volto a immagine e somiglianza del padre defunto, in procinto di baciare il feto.

La testimonianza arriva direttamente sulle copertine del The Sun e in un primo momento aveva messo sulle “spine” della preoccupazione per il pensiero di un’eventuale lacerazione interna, che ne avrebbe minato la crescita. Ma dopo un lungo consulto di un esperto ginecologo, la notizia che il bambino è in un perfetto stato di forma fisica fa tirare a tutti un sospiro di sollievo.

LEGGI ANCHE —–> Covid-19, salgono ancora i casi in Regno Unito: in arrivo nuove misure

Resta però agli occhi di tutti, la certezza dell’ascesa del nonno, mandato in terra da Dio, che ha vegliato per un attimo sul bambino che sta per nascere. Un “piccolo” dettaglio che lascia il web davvero senza parole.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter