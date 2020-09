Martina Stella pazzesca si stende e mostra tutto, mai vista così – FOTO

La bellissima Martina Stella con la sua ultima foto manda in delirio i suoi numerosi fan, si stende e non lascia spazio all’immaginazione.

La bellissima attrice Martina Stella è molto seguita su Instagram, merito della sua bellezza ma anche dai numerosi anni dal suo esordio cinematografico col film L’Ultimo Bacio. L’attrice originaria di Impruneta, Firenze, ha infatti debuttato nel 2001 con il film di Gabriele Muccino a soli 16 anni. Un ruolo che la consacrerà tra le attrici più apprezzate del cinema italiano. Martina Stella è comunque una bellissima ragazza e questi scatti social lo dimostrano. Distesa, occhi chiusi ma lo sguardo di chi sta sognando, look sbarazzino che si adatta perfettamente alla sua figura. Il vestitino a pois corto si alza e mette in mostra le bellissime gambe dell’attrice, meravigliosa.

Martina Stella, una carriera quasi ventennale

Martina Stella sta preparando i prossimi impegni futuri. Gli occhi più attenti noteranno l’hashtag dolce&gabbana e Dominanzadigitale, che come suggerisce la stessa pagina Instagram è agenzia Leader in Performance Marketing.

Martina Stella vanta un curriculum notevole, dal cinema al teatro e televisione, passando anche per i cortometraggi e videoclip musicali, non si è fatta mancare nulla. Ma non solo, la Stella vanta anche un’esperienza di doppiatrice, nel 2007 in Asterix e i Vichinghi.

E partecipando allo show serale di Rai Uno Ballando con le Stelle nell’edizione del 2017 ha dimostrato di essere anche una stupenda ballerina anche con il braccio rotto. Tenacia, passione e voglia di mettersi in gioco, sono le caratteristiche che rendono la Stella meravigliosa e amata dal pubblico di tutte le età.

