Mercedesz Henger è la devastazione di sensualità, il seno è pazzesco – FOTO

La figlia “ingrata” di Eva, Mercedesz Henger non ha dato spazio a ripensamenti sulla sua enorme bellezza. Un fisico da infarto squarcia i raggi del sole

Ancora un colpo ad effetto per Mercedesz Henger, la giovanissima e stupenda figlia della più famosa attrice, Eva. La sua iperattività estetica sta dando spettacolo sui canali principali dei social network, Instagram su tutti.

Una vita in preda al cambiamento per lei, che non è stata mai apprezzata dalla arrabbiatissima madre. La scelta di convivere con il nuovo fidanzato, Lucas Peracchi non ha mai convinto appieno Eva, che ha più volte cercato di far aprire gli occhi alla star di bellezza del momento e allontanarla da colui, che definisce “ingombrante” per la crescita della figlia.

Ma Mercedesz ha seguito la strada dell’amore rinunciando al valore della famiglia. Le ultime notizie su di lei, però fanno percepire ben altro rispetto al sentimento “perpetuo” con Lucas che si racconta in giro tra le riviste del Gossip.

Mercedesz Henger, distesa in bikini è una statua da museo