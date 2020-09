Michela Quattrociocche, il bikini da infarto e un fisico da sogno – FOTO

Ricordo struggente per Michela Quattrociocche, immortalata sulla barca in tutta la sua bellezza naturale. Eletta Miss Summer Festival dai follower

E’ stata un’estate nel pieno delle novità per Michela Quattrociocche. L’attrice 31enne non ha badato a sentimentalismi e ha deciso di dar seguito alla sua immagine, mai sbiadita, da quando è entrata per la prima volta a contatto con il publico.

Nonostante il periodo di forte cambiamento, Michela sembra che abbia imboccato la strada del romanticismo, senza perdere il minimo fascino dell’apparire. Una foto, ricordo della più recente estate ricorda ai follower di Instagram le modalità di spicco, graize alle quali Michela rivela a tutti la sua nobile bellezza femminile.

L’autunno è già iniziato, anche se non si respira ancora aria di cambiamenti climatici in giro, mentre nella vita di Michela c’è sempre il sole che splende con vigore, dall’alba al tramonto. La sua ultima foto su Instagram, scattata in barca, mette in evidenza un fisico pazzesco, abbellito da un bikini fantastico, che lascia senza fiato i 480 mila follower.

Una “mossa” vincente per l’attrice capitolina, ormai decisa a dare un “calcio” al suo più recente passato con ,’ex calciatore Alberto Aquilani e testimoniare a tutti la sua nuova storia d’amore.

LEGGI ANCHE —–> Filippa Lagerback, abito lungo e palloncini rosa. Compleanno sensuale – VIDEO

Michela Quattrociocche, i preparativi del dopo Aquilani