Paola Ferrari, le parole al vetriolo su Diletta Leotta

Paola Ferrari contro Diletta Leotta. La giornalista sportiva attacca la Leotta con parole pesanti: difficili da digerire.

Paola Ferrari torna sull’argomento Diletta Leotta. Anche questa volta il volto storico dello sport nostrano manifesta la sua opinione sullo “stile” dell’avvenente giornalista di Dazn.

Il tutto è successo in occasione dell’intervista fatta alla Ferrari da Eleonora Daniele, conduttrice della trasmissione Storie italiane. Paola ha esordito dicendo di non voler parlare di Diletta, ma ha poi dichiarato: «È una bellissima ragazza ma con il suo successo ha riportato in auge nel mondo del giornalismo sportivo un’immagine stereotipato di donna che speravamo di aver cancellato».

Parole forti, che hanno reso noto al grande pubblico il disappunto della Ferrari. Invidia o sentenza da professionista? Ciò che è certo è che l’icona dello sport targato Rai non ne manda a dire.

L’attacco: «Del corpo delle donne bisogna avere rispetto»

Paola ha poi continuato: «Per me l’immagine del calcio sono le ragazze della nostra Nazionale femminile. Si pensa spesso che il calcio appartenga solo agli uomini, ma non è così. Un’immagine forzosamente propensa a piacere agli uomini, come quella di Diletta Leotta, può dare fastidio». E ha aggiunto «Nel mondo della pubblicità italiana c’è un leggero ritorno ad un’immagine di donna diversa. Del corpo delle donne bisogna avere rispetto».

L’intervista di Storie italiane è poi proseguita sulla falsa riga dei diritti femminili. Eleonora Daniele, infatti, ha chiesto alla Ferrari cosa pensasse dell’episodio della preside che ha vietato l’uso della minigonna a scuola. E la Ferrari non ha esitato a rispondere: «Mi ha lasciato inorridita. Per la libertà delle donne io combatterò sempre, però mi piace che in ambito professionale la donna emerga per altri fattori».

Poi la stoccata finale alla Leotta. Rivolgendosi direttamente alle ragazze che prendono a modello donne che sfruttano la bellezza per avere successo, ha detto «Attenzione, perché così facendo rischiate di essere intercambiabili. Chi è brava e capace non è facilmente sostituibile. La prosperosa con le curve, invece, la si può cambiare in cinque minuti».

