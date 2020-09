Paola Turani, un outfit più bello dell’altro | Sempre un incanto – FOTO

Paola Turani offre una serie di foto all’interno di un post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram: uno spettacolo per gli occhi

Paola Turani, influencer e modella, si è unita al rapper Marracash per un nuovo progetto promosso dai brand di abbigliamento sportivo, AW Lab e Adidas Originals. I due vestiranno il ruolo di coach per insegnare quello che nessun’altra scuola potrebbe insegnare. Tutto sommato, nulla di così sorprendente. Infatti la ragazza è un’esperta di moda. Il giovane invece, sedendo appunto un rapper, è una persona che indossa in varie occasioni vestiti sportivi.

Concentrandoci in particolar modo su Paola, è noto il fatto che abbia sfilato per marchi famosissimi del mondo della moda come Calvin Klein, Christian Dior e Versace. Inoltre la stessa ha è stata anche tra le star che sono salite sul red carpet per la serata d’inaugurazione dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia.

Paola Turani, incantevole con ogni qualsiasi outfit addosso | Meravigliosa – FOTO