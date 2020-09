Una donna è morta questa notte nella sua abitazione di via Satrico a Roma, all’interno della quale è divampato un incendio.

Un incendio è divampato durante la scorsa notte in una casa sita in via Satrico, nel quartiere Appio Latino di Roma. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ed, una volta entrati all’interno dell’appartamento al quarto piano, hanno ritrovato una donna senza vita riversa sul pavimento della camera da letto. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare, a nulla sono valsi i tentativi di soccorso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e della Polizia di Stato che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.

Roma, divampa incendio all’interno di un appartamento nella notte: donna trovata priva di vita

Dramma durante la scorsa notte, tra lunedì 21 e martedì 22 settembre, a Roma, dove una donna è morta all’interno della sua abitazione, dove è divampato un incendio. È accaduto intorno alle 3:30 in un appartamento al quarto piano di una palazzina sita in via Satrico, nel quartiere Appio Latino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e, una volta entrati nell’abitazione, hanno ritrovato il corpo della donna, per cui ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Spento l’incendio e messo in sicurezza lo stabile, come riporta Roma Today, i circa 50 residenti del palazzo, nessuno dei quali è rimasto ferito, sono stati fatti rientrare nelle proprie abitazioni ad esclusione di un’inquilina. L’appartamento di quest’ultima, che si trova al piano di sopra rispetto a quello dove è divampato l’incendio, è stato dichiarato inagibile.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e della Polizia di Stato che hanno provveduto ai rilievi del caso per accertare quali possano essere le cause che hanno scatenato l’incendio. Sequestrata l’abitazione della vittima, la cui salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’esame autoptico nelle prossime ore.

Per permettere le operazioni di soccorso, quelle relative alla messa in sicurezza dell’edificio e gli accertamenti delle forze dell’ordine, come riporta Roma Today, via Satrico è stata chiusa al traffico.

