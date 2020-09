Shaila Gatta in intimo: fisico scolpito, bella da togliere il fiato – FOTO

Shaila Gatta in intimo: fisico scolpito, bella da togliere il fiato. La velina ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Shaila Gatta è di una bellezza mozzafiato e continua a stupire i suoi fans su Instagram con le numerose foto che pubblica ogni giorno, dove ha un fisico scolpito e che lascia semplicemente senza parole. Nell’ultimo scatto che Shaila ha pubblicato, è bella in un modo sconvolgente e infatti il post ha ricevuto in pochissimo tempo migliaia di likes. Super meritati, ovviamente.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Shaila Gatta è bella da togliere il fiato, nell’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram è bellissima

“In realtà sono sul divano, in pigiama, con gli occhiali di nonna belarda che mangio frullato alla fragola” scrive, dopo aver pubblicato lo scatto su Instagram che ha semplicemente tolto il fiato. Shaila è appassionata di fitness, infatti sui social ha lanciato la #Shailabodychallenge, una sfida per perfezionare il proprio corpo e mettere su più muscoli. Una passione per il calcio che ha sempre avuto. Classe 1996, sono anni che lavora in televisione. Fu notata durante i cast di Amici, il famoso talent andato in onda sulle reti Mediaset. Da lì entrò nella scuola come ballerina, facendosi notare.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, beccati nel parcheggio degli studi: “Vergognatevi”

L’esperienza di Amici si è rivelata per lei un trampolino di lancio, infatti da qui è stata presa a Ciao Darwin. Successivamente, nel 2017 è stata scelta come velina da Antonio Riddi per Striscia la Notizia.