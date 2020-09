Sonia Bruganelli ancora nel mirino degli haters, ecco perché – FOTO

Sonia Bruganelli attaccata di nuovo su Instagram per via di una sua pubblicazione. Utenti contro di lei e il suo modo di esprimersi

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, nuovamente nel mirino degli haters. La signora Bonolis non è nuova ad attacchi, anche pesanti, del web ed in particolare sui social, nonostante sia seguita da oltre mezzo milione di followers.

Ogni pretesto è buono per attaccare Sonia che più volte è stata accusata di ostentare troppo la sua ricchezza, la sua vita agiata e da persona benestante. Spesso sono bastate anche borse ed indumenti firmati per far partire polemiche social facendo infiammare gli haters più rabbiosi.

Le polemiche contro di lei non si sono risparmiate negli ultimi tempi, ma lei spesso rimanda al mittente o risponde a tono. Ma lady Bonolis ci è cascata ancora e per via di una sua pubblicazione ha riacceso la bagarre web. Di nuovo haters scatenati e attacchi pesanti nei suoi confronti.

Sonia Bruganelli, quella citazione che ha fatto indignare