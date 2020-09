News Sylvester Stallone lutto. Il celebre attore di Hollywood perde la persona più importante della sua vita. Un dolore immenso per lui.

Un tremendo lutto colpisce Sylvester Stallone. L’attore divenuto celebre per i ruoli di Rambo e Rocky ha infatti perso l’amatissima mamma Jackie. La signora aveva 98 anni e si è spenta nelle scorse ore. A confermare la notizia il fratello di Stallone Frank, più giovane di lui e che ha affidato ad un post su Instagram questo annuncio.

LEGGI ANCHE –> Itziar Ituño | l’ispettrice Murillo de La Casa di Carta ci incanta | FOTO

Nel messaggio ci sono anche delle foto della famiglia che risalgono ai decenni passati, come fa sapere la stampa estera. Frank scrive quanto segue. “Questa mattina io e i miei fratelli abbiamo perso nostra madre Jackie Stallone. Aveva quattro figli, Tommy, Sylvester, Frankie e la nostra sorellina Toni Ann (morta nel 2012 per un cancro, n.d.r.). Era una donna straordinaria, piena di coraggio e senza paura. È morta nel sonno, come desiderava”. Poi fanno seguito altre parole di amore ed affetto su quanto Jackie fosse speciale.

LEGGI ANCHE –> Caroline Receveur | da ‘Ballando con le Stelle’ alla seduzione | FOTO

Sylvester Stallone, addio all’amata mamma