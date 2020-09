Tale e quale show: Carmen Russo imita Stefania Rotolo, la figlia è su tutte le furie

Carmen Russo imita Stefania Rotolo al Tale e quale show. La performance ha infastidito la figlia della Rotolo: cos’è successo.

Venerdì 18 settembre è andata in onda la prima puntata di Tale e quale show. Tra le concorrenti del programma condotto da Carlo Conti c’è anche Carmen Russo.

La bellissima ballerina e showgirl, che per anni ha fatto sognare il pubblico italiano, ha deciso di mettersi in gioco partecipando alla sfida d’imitazione più seguita della tv italiana.

Per l’esordio la Russo ha imitato Stefania Rotolo, la ballerina bambina scomparsa prematuramente nel luglio dell’81 a soli 30 anni. La canzone scelta è Cocktail d’amore, il celebre brano scritto da Cristiano Malgiolo per la dolce e sensuale Stefania.

È la prima volta che la Rai decide di omaggiare Stefania Rotolo: mai prima d’ora la rete televisiva nazionale aveva fatto una dedica alla ballerina, che per anni è stato un volto noto della Rai.

Nonostante l’omaggio abbia ricevuto applausi emozionati dai giudici e dagli spettatori, Federica, figlia di Stefania Rotolo, non ha affatto apprezzato l’interpretazione della Russo.

Le performance manda la figlia su tutte le furie

Poco dopo, infatti, ha pubblicato un post su Facebook: «Carmen ti voglio bene ma ti prego non farlo mai più». In molti hanno sostenuto Federica manifestando disappunto verso la performance di Carmen Russo.

Tra i commenti si legge «Tua mamma è inimitabile» e «Perdonali Jasmine» insieme a tanti altri che sostengono che l’imitazione non rende giustizia al talento di Stefania, icona degli anni ’70.

E non finisce qui. Il risentimento di Federica l’ha spinta a non rimanere in silenzio. Ecco come ha risposto ai commenti dei fan: «Certo che sì (li perdono) però manco tacere sempre…a un certo punto non ce la faccio! Perché ora, non riesco mica a dormire» dice esterrefatta e aggiunge «Non credo ai miei occhi, stavo così tranquilla stasera».

Un brutto colpo per la figlia della grande Stefania. Rimane pur sempre lodevole il tentativo di ricordarla: magari la prossima con un omaggio diverso.

