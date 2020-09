È arrivato terzo nella seconda edizione di X Factor, chi è e cosa fa oggi

Si è classificato al terzo posto nella seconda edizione di X Factor, andata in onda nel 2009: scopriamo chi è e cosa fa oggi il cantante

Era il 2009 e per il secondo anno consecutivo Francesco Facchinetti venne messo al timone di X Factor. Al tavolo dei giudici ancora Mara Maionchi alla quale vennero affidati i gruppi musicali, Morgan che si occupava della categoria degli over (25+) e Simona Ventura con i giovani (dai 16 ai 24 anni). Sebbene tutte le puntate vennero trasmesse su Rai 2, la finale andò in onda eccezionalmente sulla rete principale. Un’edizione che con il senno di poi vide trionfare su tutti Noemi, diventata oggi una nota artista italiana. Eppure la cantante non arrivò neanche sul podio. A farlo fu invece Jury Magliolo, che si aggiudicò il terzo posto.

Jury Magliolo, dal terzo posto di X Factor ai concerti americani

Poco più che ventenne Jury Magliolo si presenta ai provini di X Factor e viene inizialmente scartato. Sarà ripescato nel corso della trasmissione ed entrerà a far parte della categoria dei giovani guidata da Simona Ventura. Riesce ad arrivare in finale durante la quale presenta il suo singolo Mi fai spaccare il mondo, conquistandosi il terzo posto. Terminata l’esperienza del talent ha la possibilità di pubblicare un EP contenente il singolo e alcune cover realizzate durante il programma.

Solo due anni dopo Magliolo fa ascoltare al pubblico un nuovo inedito, Acrobati, che ha registrato negli Stati Uniti. È proprio lì che porterà il suo talento a partire dal 2014 dove si esibirà insieme a Matteo Breoni e Carlo Poddighe. A New York continueranno a portare in scena il “Matt Project feat Jury” per alcuni anni e il progetto continua a vivere ancora oggi.

Negli anni successivi a X Factor ha avuto modo comunque modo di farsi conoscere anche in Italia, aprendo diversi concerti anche di artisti internazionali come Selena Gomez e John Legend. Nel 2017 esce invece il suo album Emerald Lullabies, scritto dal cantante e prodotto dal fratello minore Kevin. Un disco che ha voluto rappresentare per lui una ripartenza dopo le esperienze accumulate.

