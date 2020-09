Uomini e Donne, la tronista Jessica sotto accusa: la rivelazione sulla scelta

Uomini e Donne è ripartito da poche settimane eppure una delle troniste ha già fatto la sua scelta. I tempi brevi hanno insospettito il pubblico e ora sembra essere arrivata la conferma che non sia stata totalmente onesta

Una delle due troniste donne della nuova stagione di Uomini e Donne è Jessica Antonini che ha diviso il pubblico con il suo carattere schietto. Dopo solo tre puntate del Trono Classico ha spiazzato tutti decidendo di fare già la sua scelta, sentendosi coinvolta emotivamente dal corteggiatore Davide Lorusso. Sebbene in passato ci siano stati tronisti di breve durata, mai nessuno aveva scelto in tempi così veloci. Potrebbe esserci stato il colpo di fulmine, ma resta il fatto che in un programma come quello di Uomini e Donne un comportamento simile porta a insospettire gli spettatori. E nel caso di Jessica sembra proprio che i sospetti possano essere fondati.

L’accusa: Jessica e Davide si conoscevano già

Il famoso blogger Amedeo Venza ha lanciato l’accusa affermando di aver parlato con un amico in comune che avrebbe confermato quanto il pubblico sospettava. Sembra che Jessica e Davide abbiano già avuto modo di incontrarsi e conoscersi fuori dal programma, quest’estate. Entrambi di Como, le loro strade si sarebbero incrociate molto prima che Jessica salisse sul trono di Uomini e Donne.

Questa segnalazione andrebbe a dare sostanza ai pensieri del pubblico che non crede alla velocità con la quale i due abbiano deciso di uscire dal programma. Non sarebbe la prima volta, già in passato è infatti accaduto che qualcuno agisse alle spalle di Maria e della redazione. Ora bisognerà capire se questa situazione verrà approfondita all’interno dello studio o se Jessica e Davide verranno salutati in totale tranquillità.

