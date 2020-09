Uomini e Donne, lutto per Daniele Schiavon: “Ci vedremo nei sogni”

Daniele Schiavon pubblica un lungo post per ricordare sua nonna, scomparsa da poco. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne racconta i momenti trascorsi insieme

Daniele Schiavon, calcatore 24 anni, lo abbiamo trovato come protagonista dell’ultima edizione di Uomini e Donne intento a corteggiatore di Giulia Quattrociocche poi scelto alla fine del percorso di presentazione. “Sento qualcosa di forte e non ce la faccio più. Sono venuta per un obiettivo, me l’hai fatto trovare e voglio andare via”, aveva detto lei. Da quel momento, i due hanno vissuto una splendida storia d’amore, durata fino a qualche mese fa.

Daniele Schiavon è un calciatore, nel 2012 entra a far parte del Terracina dimostrando grande abilità e talento. Successivamente indossa, per un anno la maglia della Paganese calcio e in seguito milita nella Maccarese Giada. Nella stagione 2015-2016 gioca con la maglia del Trastevere e dal 2017 gioca nella Asd Crecas Palombara.

Il giovane romano sulle sue pagine social ha un seguito molto alto, 148mila solo su Instagram, ed è proprio qui che poche ora fa ha voluto rendere partecipi i suoi follower di un gravissimo lutto di cui è stato protagonista. Quello dell’amata nonna.

Daniele Schaivon, “Sai mi vengono tanti ricordi mille direi”