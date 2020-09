Uomo uccide la propria fidanzata e ne mangia i resti

Un uomo è accusato di aver ucciso la fidanzata e di averne mangiato i pezzi. La tragedia rievoca un classico film dell’orrore: Hannibal Lecter.

Era il 1991 quando per la prima volta nelle sale cinematografiche usciva Il Silenzio degli Innocenti, film cult che diede origine ad uno dei personaggi più ambigui ma al contempo imitato nel corso di questi ultimi decenni: Hannibal Lecter, noto a tutte le generazioni. Sembra infatti un film quello che è accaduto negli Stati Uniti, ma di finzione – stavolta – non c’è nulla. Un uomo viene accusato di aver ucciso la fidanzata e di averne mangiato i resti. Una storia che fa rabbrividire; il protagonista della triste vicenda è Joseph Oberhansley un 39enne dello stato dell’Indiana giudicato colpevole per aver ucciso la fidanzata, Tammy Jo Blanton.

LEGGI ANCHE –> Leghista si inventa un’aggressione per scopi elettorali

L’uomo confessa: ha mangiato i resti della fidanzata

L’uomo sotto pressione avrebbe poi confessato di aver mangiato alcuni organi della donna dopo averla uccisa. Poi ha fornito un’altra versione dei fatti per ritrattare quanto detto prima, sosteneva infatti che i resti della donna fossero stata mangiati da degli sconosciuti entrati in casa. Ma questa ipotesi non ha avuto seguito, mancando degli elementi utili per far partire le indagini, a parte un taglio trovato sulla mano dell’indagato principale che potrebbe giustificare il tentativo di difendersi dai malviventi. La giuria ha comunque condannato l’uomo di omicidio e furto con scasso. L’uomo infatti sarebbe entrato nonostante le opposizioni della donna che avrebbe cercato rifugio in bagno.Non è l’unico caso particolare su cui la Giustizia americana è chiamata a pronunciarsi: agghiacciante altresì il caso che vede coinvolta una bambina messicana di 7 anni stuprata dai genitori.

LEGGI ANCHE -> Lutto nel mondo del calcio: è morto Pasquale Casillo, storico presidente del Foggia di Zeman

Momento difficile per la Giustizia americana, costretta a decidere su casi che vanno oltre la normale logica, ma che sarebbero delle trame degne da film raccapriccianti dell’orrore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.