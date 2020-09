Valentina Vignali dopo la doccia è uno spettacolo vietato ai minori – FOTO

Valentina Vignali esce dalla doccia e si fa immortalare in uno scatto sul suo profilo Instagram, tutta la sensualità della influencer

Tra le bellezze che più ci piace ammirare su Instagram, c’è sicuramente Valentina Vignali. La splendida riminese, classe 1991, è particolarmente ammirata dagli sportivi, essendo, tra l’altro, una giocatrice di basket. Valentina è in attesa di sapere quando potrà ricominciare la stagione agonistica con la Smit Roma, squadra cestistica di Serie B femminile, ancora alle prese con la lunga interruzione per l’emergenza coronavirus. Ma in questi anni si è affermata come influencer e molto altro. Molto presente sui social network, come testimonial per diversi brand in qualità di modella, è diventata famosa anche come personaggio televisivo. Lo scorso anno, come molti ricorderanno, ha partecipato al Grande Fratello. E non è finita qui. Quest’anno ha pubblicato anche due singoli come cantante: ‘Nada’, a gennaio, e ‘Vivi e ridi sempre’, a giugno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valentina Vignali, allenamento bollente e lato B visto allo specchio – FOTO

Valentina Vignali, sensualità da impazzire in accappatoio: si resta senza fiato