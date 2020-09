Vite al limite. Alicia Kirgan, 282 kg. “Il mio dolore e la mia rinascita”

Vite al Limite. La trasmissione in onda sul canale 31, Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Alicia Kirgan

Protagonista della quarta puntata della sesta stagione di Vite al Limite è Alicia Kirgan, 32 anni, proveniente dalla città di Madison, Illinois, peso iniziale di 282 kg.

Il suo fidanzato Tim di lei diceva: “E’ frustrante vedere che tutto ciò che vuole fare è stare seduta e mangiare quando abbiamo una vita intera da trascorrere insieme.”

Come in un copione già letto, Alicia ha raccontato la storia di un’infanzia molto triste che ha comportato il suo enorme aumento di peso . “Era mia madre che andava a lavorare mentre mio padre era un alcolizzato, beveva per tutto il giorno. Quando lei tornava a casa non facevano altro che litigare ferocemente. Mia nonna mi consolava con il gelato e mi faceva sentire meglio. Lo zucchero è diventato il mio migliore amico, la cosa nella mia vita che mi avrebbe fatto stare bene quando ero triste o arrabbiata.”

Vite al Limite. Il cambiamento di Alicia

E’ stato grazie al fidanzato Tim che Alicia è partita alla volta di Houston per incontrare il dr Nowzaradan, chirurgo bariatrio, e il suo team.

Seguire il suo programma rigido non è stato facile ma è riuscita a perdere i primi chili da sola e ad avere il via libera per il bypass gastrico.

Tim ha continuato a incoraggiare e sostenere Alicia durante il suo difficile viaggio e l’ha motivata a raggiungere i suoi obiettivi quando aveva voglia di arrendersi.

Alla fine della puntata in cui è stata protagonista ha raggiunto 197 kg perdendone 85 complessivamente in 12 mesi. Dai suoi canali social abbiamo saputo che ha continuato il suo difficile percorso, sta benissimo e ha ancora Tim al suo fianco.

